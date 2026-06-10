O Lucas Guida Quarteto será a atração da próxima edição da Quinta Musical, realizada no Mercado Cultural AICE, no segundo piso do Mercado Municipal de Juiz de Fora. O show acontece nesta quinta-feira (11), às 20h, com entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes da apresentação.

Formado por Lucas Guida (baixo elétrico), Luiz Henrique Andrès (teclados), Max Souza (bateria) e Rafael Fortes (saxofone), o grupo apresenta um repertório que mistura composições autorais, improvisação e releituras de grandes nomes do jazz e da música brasileira.

Criado em Juiz de Fora, o quarteto desenvolve um trabalho voltado à pesquisa musical e à experimentação artística, combinando influências de artistas como Jaco Pastorius, Chick Corea, Wayne Shorter, Milton Nascimento, Hermeto Pascoal e João Bosco.

As músicas autorais ocupam lugar de destaque nas apresentações, que têm como característica a liberdade para improvisação e a constante renovação dos arranjos. Entre as composições está “De Manhã”, que fará parte do primeiro trabalho autoral do grupo.

Em 2025, Lucas Guida conquistou o primeiro lugar no Concurso de Jazz de Tiradentes, um dos principais eventos da música instrumental em Minas Gerais. Além da carreira como músico, ele também é idealizador do Festival Capivara Groove, voltado ao fortalecimento da cena instrumental em Juiz de Fora.

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