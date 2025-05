Galo quebra-tabus Com gols de Renato Santiago e Guerreiro, Tupi alcan?a terceira coloca??o

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

05/02/2007

Demoraram tr?s rodadas para o Galo Carij? ficar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Mineiro. Depois de quebrar 17 anos de tabu contra o Atl?tico, agora foi a vez de ser o primeiro a vencer no Est?dio Joaquim Henrique Nogueira a equipe do Democrata de Sete Lagoas, pelo placar de 2 a 0.

Com gols de Renato Santiago (foto), aos 20 do primeiro tempo e Leandro Guerreiro, aos 20 da etapa final, o Tupi alcan?ou a terceira coloca??o. Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares s?o os primeiros colocados.

Mesmo atuando fora de casa, o Tupi foi superior durante toda a partida e o goleiro Marcelo Cruz pouco precisou intervir para garantir o resultado. O fato positivo ficou por conta da volta de Guerreiro a jogos oficiais.

Com a aus?ncia do atacante Allan, contundido, Felipe iniciou como titular pela primeira vez, ali?s, o primeiro gol carij? poderia ter sa?do dos p?s dele que perdeu duas boas chances. Mas mesmo assim, o gol saiu logo de in?cio e deu tranq?ilidade ao Tupi que com outras boas chances desperdi?adas n?o deixou a etapa inicial com um marcador mais favor?vel. No segundo tempo, aos 17 minutos, Tita colocou Geraldo e Guerreiro, o atacante logo depois viria a marcar o segundo do galo carij?. Com o resultado j? definido, Tita queimou a ?ltima substitui??o, colocou J?nior Neg?o no lugar de G?lson e garantiu mais tr?s pontos na competi??o.

Bem servido no ataque

Mesmo com a aus?ncia do atacante Allan, o Tupi mostrou que tem pe?as de reposi??o. A volta de Leandro Guerreiro, e a presen?a de Renato santiago e Felipe mostram que qualquer um pode ser o titular. Isso sem contar o atacante Massaro que ainda n?o atuou. Nos treinamentos o atacante W?sley tamb?m est? presente mas ainda n?o acertou com o Galo Carij?.

Ficha t?cnica Data: 04 de fevereiro 2007 : 04 de fevereiro 2007 Local: Est?dio Joaquim Henrique Nogueira, Sete Lagoas - MG Renda e p?blico: R$ 13.900 e 3113 pagantes Juiz: Ricardo Marques Ribeiro Cart?es: Amarelos: Renato Santiago (Tupi), Jean (Tupi) e G?lson (Tupi); Dudu Arax? (Dem) e Jo?o Paulo (Dem). Gols: Renato Santiago (1-0), aos 20 / 1? tempo, Leandro Guerreiro (2-0), aos 20 / 2? tempo. Democrata SL: Claudio Santos, Rafael Bento, Jorginho, Dudu Arax? e Adriano J?nior, Jo?o Paulo, Godoi (Ramom aos 22? do 2?T), Celso e Jean Carlos (Breno aos 24? do 2?T), Paulinho, Felipe J?nior (Potita no intervalo) T?cnico: Zezito : Claudio Santos, Rafael Bento, Jorginho, Dudu Arax? e Adriano J?nior, Jo?o Paulo, Godoi (Ramom aos 22? do 2?T), Celso e Jean Carlos (Breno aos 24? do 2?T), Paulinho, Felipe J?nior (Potita no intervalo) T?cnico: Zezito

Tupi: Marcelo, Z? Carlos, Cesar, Samuel, e Jean; Johnny, Santos, Gilson (Junior Neg?o aos 37? do 2?T), Renato (Guerreiro aos 17? do 2?T), Sidnei (Geraldo aos 17? do 2?T) e Felipe. T?cnico: Tita : Marcelo, Z? Carlos, Cesar, Samuel, e Jean; Johnny, Santos, Gilson (Junior Neg?o aos 37? do 2?T), Renato (Guerreiro aos 17? do 2?T), Sidnei (Geraldo aos 17? do 2?T) e Felipe. T?cnico: Tita

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora