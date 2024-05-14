Dicas de presentes

E se o presente for uma viagem...

Leve seu pai para passar um final de semana fora da cidade. Anote op?es de lugares pr?ximos e com roteiros em conta. Atra?es ? que n?o v?o faltar!

Duas gera?es. Como lidar com os filhos?

A educa??o r?gida que os pais de hoje tiveram quando jovens, abre espa?o para uma rela??o mais aberta com os seus filhos. Mas como nem tudo que reluz ? ouro, h? tamb?m o lado negativo de toda essa mudan?a: os pais podem perder o controle. Qual a postura ideal dos pais?

Longe de Casa

Distante dos pais e perto no cora??o. Quem mora longe de casa acaba se acostumando a passar o segundo domingo de agosto sozinho e a recompensar o paiz?o de outra maneira

Doming?o dos pais? J? para cozinha, filho!

Para comemorar a data das festas juninas, aprenda o doce tanto gelado quanto quentinho. Uma del?cia e aprova??o garantida entre a garotada

Enquete

Qual a idade certa
para ser pai?
Qualquer hora ? hora
Quando a estabilidade chegar
Depois de curtir muito a vida e o casamento

PAI, EU TE AMO!

Fa?a uma declara??o de amor para o seu "velho". Mande a sua mensagem que vamos publicar no portal

Mande um cart?o virtual e demonstre todo seu amor para seu pai!

"Fui pai adolescente"

Internauta conta a sua experi?ncia e a alegria de ser pai de Mateus

Pais na telinha

Que tal passar um dia de bobeira com seu pai?


