Mais de 450 vagas de emprego serão oferecidas durante a segunda edição do Espaço Emprego JF 2026, que acontece nesta sexta-feira (22), das 9h às 13h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, em Juiz de Fora.

O mutirão contará com a participação de 23 empresas e parceiros, com oportunidades em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os candidatos devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado.

Entre as empresas com maior número de vagas estão o Bahamas, com 130 oportunidades, o Supermercado BH, com 50 vagas, e o Pais e Filhos Supermercados, com 32 postos de trabalho.

Também haverá vagas para áreas administrativas, logística, produção, cozinha, atendimento, vendas, marketing, estágios e oportunidades destinadas a pessoas com deficiência.

Além das entrevistas e recrutamento, o evento também vai oferecer orientações para elaboração de currículo, informações sobre cursos gratuitos de qualificação e atendimento para microempreendedores e autônomos interessados na plataforma AcheiJF.

O mutirão será realizado no CCBM, na Avenida Getúlio Vargas, 200, no Centro, com entrada pela Praça Prefeito Tarcísio Delgado.

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