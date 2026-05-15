Um policial militar, denunciado por vazar informações de operações realizadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Polícias Civil e Militar, foi preso na manhã desta sexta-feira (15), em Formiga, na Região Centro-Oeste. Além do vazamento, o militar recebeu uma condenação de dez meses e seis anos de prisão pelo cometimento dos crimes de associação para o tráfico e descumprimento de missão.

De acordo com as investigações realizadas dentro da Operação Tropa de Elite, o vazamento de informações seria recompensado com 25 gramas de “crack”. Foi comprovado, de acordo com o MPMG, que o acusado vazou conteúdos das Operações Snowblind e Leão de Nemeia, o que impediu a apreensão de mais drogas e cumprimento de mandados de prisão. Por conta disso, o réu foi denunciado e condenado por dois crimes de corrupção.

Além disso, o MPMG requereu o desarquivamento de uma investigação chamada Alma à Venda, e, com as provas colhidas nas duas operações, foi possível oferecer denúncia contra o policial pelo crime de associação para o tráfico.

O policial foi denunciado também pelo crime de descumprimento de missão. Em uma operação da Polícia Militar, ele ficou responsável por vigiar uma residência em que os demais policiais estavam realizando buscas. Ocorre que o militar descumpriu a missão de vigiar a residência, permitindo que uma mulher entrasse na referida casa.

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