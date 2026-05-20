Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na manhã da última segunda-feira (18), suspeito de ameaçar a companheira, de 31 anos, em Barbacena. A ocorrência foi registrada nas proximidades da rodoviária da cidade.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), policiais realizavam levantamentos investigativos na região quando perceberam o suspeito ameaçando verbalmente a mulher na rua, de forma agressiva e intimidatória.

Durante a abordagem, a vítima informou aos policiais que desejava solicitar medidas protetivas de urgência contra o homem, além de proteção policial devido às ameaças sofridas.

Ainda segundo a PCMG, os agentes encontraram com o suspeito uma pequena porção de substância semelhante à maconha. O homem afirmou que a droga seria para consumo próprio.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

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