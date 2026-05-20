Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na manhã da última segunda-feira (18), suspeito de ameaçar a companheira, de 31 anos, em Barbacena. A ocorrência foi registrada nas proximidades da rodoviária da cidade.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), policiais realizavam levantamentos investigativos na região quando perceberam o suspeito ameaçando verbalmente a mulher na rua, de forma agressiva e intimidatória.

Durante a abordagem, a vítima informou aos policiais que desejava solicitar medidas protetivas de urgência contra o homem, além de proteção policial devido às ameaças sofridas.

Leia mais

15/04/2026

Dois homens são presos por violência doméstica em São João del Rei após ameaças, perseguição e descumprimento de medidas
30/03/2026

Gestão Tarcísio anuncia pacote de medidas contra violência doméstica
22/03/2026

SP tem média de 70 casos por dia de violência doméstica associada ao uso de álcool
02/03/2026

Dois homens são presos por ameaça com arma de fogo em casos de violência doméstica na Zona da Mata
08/11/2025

Ex-ouvidor da Polícia de SP é acusado de violência doméstica pela ex-parceira

Ainda segundo a PCMG, os agentes encontraram com o suspeito uma pequena porção de substância semelhante à maconha. O homem afirmou que a droga seria para consumo próprio.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Tags:
Ameaças | barbacena | Homem | Maconha | Medida protetiva | polícia civil | Preso | Prisão em Flagrante | Violência Doméstica

PCMG - Reprodução

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: