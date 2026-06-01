Um idoso de 69 anos morreu após um acidente envolvendo uma bicicleta e um caminhão na tarde desta segunda-feira (1º), na BR-116, em Muriaé. A ocorrência foi registrada por volta das 13h20, no km 702 da rodovia, na região conhecida como trevo da Chevrolet.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima atravessava a BR-116 de bicicleta, no sentido Centro–Aeroporto, quando ocorreu o acidente com um caminhão que seguia pela rodovia no sentido Laranjal–Miradouro.

O ciclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

O motorista do caminhão, de 28 anos, não ficou ferido.

A Polícia Civil realizou perícia no local e as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.

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