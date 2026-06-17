Um homem foi preso na noite desta terça-feira (16) após uma tentativa de homicídio no bairro Santo Antônio, em Viçosa. A vítima foi baleada na cabeça, socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital São Sebastião. Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou o crime e relatou que pretendia atingir a ex-companheira, mas acabou acertando outro integrante da família.
De acordo com a ocorrência, a PM foi acionada por volta das 23h40 para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo na Rua José Timóteo da Silva. No local, a vítima foi encontrada caída ao solo com ferimento na região posterior da cabeça.
Conforme relato de familiares, o principal suspeito era o ex-companheiro de uma parente da vítima. Havia informações sobre ameaças anteriores e uma medida protetiva em vigor contra ele.
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Após intenso cerco policial, o próprio suspeito entrou em contato com o telefone 190, assumiu a autoria do disparo e informou onde estava. Ele foi localizado e preso pelos militares.
Durante buscas no local indicado, os policiais encontraram uma bolsa contendo um revólver calibre .38, quatro munições intactas, duas munições deflagradas e documentos pessoais do suspeito.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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