Dois jovens, de 24 e 25 anos, foram presos em flagrante e um adolescente de 16 anos foi apreendido durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada nessa sexta-feira (12) no Bairro Eldorado, em Congonhas. A ação conjunta da Polícia Militar de Meio Ambiente e da Polícia Civil ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Durante as buscas, os policiais localizaram porções e papelotes de cocaína, materiais utilizados para preparo e embalagem de drogas, aparelhos celulares, cartões bancários e uma caderneta com anotações que podem estar relacionadas à atividade criminosa.

Segundo a polícia, o homem e a mulher foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Já o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ao todo, foram apreendidos uma porção e dois papelotes de cocaína, dois celulares, sete cartões bancários, uma caderneta com anotações e diversos materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Os envolvidos e todo o material recolhido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

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