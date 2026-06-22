Três foragidos da Justiça foram localizados e presos pela Polícia Militar durante o último fim de semana na região. As prisões aconteceram nas cidades de Conselheiro Lafaiete e São Brás do Suaçuí.

A ação mais recente foi registrada na noite de domingo (21), em São Brás do Suaçuí. Policiais que faziam patrulhamento preventivo na localidade rural do Capão suspeitaram de um homem que caminhava pela via pública observando as residências. Ao abordarem o idoso, de 66 anos, os militares constataram em seu prontuário um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, roubo e furto. O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado à Polícia Civil.

Já em Conselheiro Lafaiete, ainda na noite de domingo, após receber denúncias, a equipe policial foi até o bairro Jardim das Flores, onde localizou e prendeu um homem de 41 anos, também foragido. Ele foi encaminhado para as providências cabíveis.

A terceira prisão aconteceu na noite de sexta-feira (19), durante um patrulhamento preventivo pelo bairro São Sebastião. Os militares abordaram uma mulher de 28 anos. Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Ouro Branco. Após a confirmação da ordem judicial, ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil.

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