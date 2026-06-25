Um adolescente de 14 anos foi encontrado morto na noite de domingo (22) em uma trilha no Bairro São Marcos, em Cataguases. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 300.
A vítima foi localizada presa pelo pescoço a uma árvore por meio de um cadarço e apresentava lesões no rosto. O caso mobilizou equipes policiais após diversas denúncias de moradores.
Durante as diligências, dois adolescentes, de 14 e 16 anos, confessaram participação no homicídio. Conforme relataram, a vítima foi levada até uma área de mata, onde o crime ocorreu.
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Além das apreensões dos adolescentes, dois homens, ambos de 21 anos, foram presos em flagrante por fraude processual. De acordo com a ocorrência, eles tentaram inutilizar um aparelho celular que continha informações relacionadas ao caso.
Também foram apreendidos celulares dos envolvidos e um par de chinelos pertencente à vítima, encontrado com um dos suspeitos.
Os adolescentes apreendidos e os dois homens presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O caso segue sob investigação.
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