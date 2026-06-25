A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25), uma operação de combate a crimes de exploração e abuso sexual infantojuvenil na internet, em Buritizeiro, região Norte de Minas Gerais. A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão e na prisão em flagrante de um jovem de 24 anos.

De acordo com as investigações conduzidas pela delegacia da PF em Montes Claros, o suspeito vinha utilizando contas de armazenamento na nuvem para guardar os arquivos. Durante as buscas na residência do investigado, os agentes localizaram 50 mídias digitais, entre fotos e vídeos contendo abuso sexual infantil.

Os arquivos foram catalogados e armazenados pelo suspeito ao longo de três anos, entre 2022 e 2025.

Esta é a segunda operação policial deflagrada pela Polícia Federal apenas nesta semana, na região, voltada ao combate da mesma modalidade criminosa. O dado acende um alerta nas autoridades de segurança pública sobre o monitoramento de crimes cibernéticos contra vulneráveis no interior do estado.

O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

FOTO: Polícia Federal - Operação de combate a abuso sexual infantil

O que diz a lei

O homem foi preso em flagrante e poderá ser indiciado pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tipifica a conduta de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil. Se condenado, a pena pode variar de 1 a 4 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

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