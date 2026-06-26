A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o envenenamento de 21 cães comunitários no distrito de Alto Maranhão, em Congonhas. O caso foi registrado após denúncias de moradores sobre a morte de animais em situação de rua.

Segundo o levantamento inicial, 18 cães morreram e outros três permanecem internados em clínicas veterinárias credenciadas, recebendo atendimento. Além disso, cinco animais desapareceram e também são alvo das investigações.

A principal suspeita é de que os cães tenham sido envenenados, mas a causa das mortes ainda depende do resultado dos exames necroscópicos solicitados.

Uma equipe exclusiva foi designada para conduzir a investigação. Entre as diligências estão a análise de imagens de câmeras de segurança, a coleta de depoimentos de testemunhas e a busca por provas que permitam identificar os responsáveis.

O caso é investigado como crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais.

Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode entrar em contato com a Gerência de Meio Ambiente de Congonhas pelos telefones (31) 3732-0838 e (31) 99627-7583, ou procurar a Delegacia de Polícia Civil do município.

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