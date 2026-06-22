A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos por posse irregular de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (22). A prisão ocorreu em Congonhas, após denúncias de que o condutor de um carro havia disparado um tiro no Residencial Gualter Monteiro.

Abordado pelos policiais, o rapaz confessou o crime e afirmou que pretendia intimidar um desafeto. Na casa do suspeito, a PM apreendeu um revólver calibre 32 com numeração raspada e sete munições intactas. O envolvido e o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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