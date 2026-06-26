Um acidente envolvendo um carro e uma moto mobilizou o Corpo de Bombeiros e o SAMU na noite desta quinta-feira (25), no trecho inicial da Serra de Pirapanema, em Muriaé. Com a batida, a moto pegou fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia no sentido Muriaé/Pirapanema quando perdeu o controle ao sair de uma curva, derrapando em vagens que tinham caído de uma árvore. O condutor caiu, deslizou pela contramão e atingiu um automóvel que descia na direção contrária

O motociclista sofreu diversas escoriações pelo corpo , foi socorrido pelo Samu e levado ao hospital.

FOTO: Rádio Muriaé - Moto pega fogo em acidente

Trânsito impedido

Por causa da batida, a moto pegou fogo no meio da pista e o trânsito ficou. Motoristas que passavam pelo trecho usaram extintores próprios para conter as chamas antes da chegada dos bombeiros, evitando uma explosão. O trecho foi isolado pelos militares para evitar outros acidentes. A Polícia Militar assumiu a ocorrência para a remoção dos veículos e liberação total do trecho.

Tags:

acidente | Acidentes | Batida | Carro | Corpo de Bombeiros | Fogo | moto pega fogo | Motociclista | motociclista ferido | Muriaé | Polícia Militar | SAMU | São | Serra de Pirapanema | trânsito