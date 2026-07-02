A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (2), a Operação Resgate em Carangola, na Zona da Mata. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura o crime de extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas. Um homem de 55 anos foi preso.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em dezembro de 2024. Durante a operação foram apreendidos celulares, uma arma de fogo, acessórios e munições. O homem detido foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma.

O crime e a dinâmica do cativeiro

As investigações apontam que, no dia 19 de dezembro de 2024, a quadrilha planejou e executou o crime. Um homem foi sequestrado e levado para o cativeiro em uma propriedade na região rural de Carangola. Simultaneamente, outra parte do grupo invadiu a residência dele, onde morava com a esposa e manteve a mulher refém, exigindo dinheiro. "A ação criminosa teria sido previamente planejada, com divisão de funções entre os envolvidos, utilização de propriedades rurais como apoio logístico e comunicação constante entre os investigados", informou a Polícia Civil em nota.

Investigação e próximos passos

Para chegar até os suspeitos, o setor de inteligência da Polícia Civil analisou dados de telefonia, fez rastreamento de aparelhos celulares e o cruzamento de informações. O que levou a justiça a deferir os mandados de busca e apreensão nesta quinta.

Todo o material apreendido será encaminhado para a perícia técnica. A polícia busca agora identificar outros envolvidos no crime.

Tags:

apreensão | Arma | Arma de fogo | Carangola | Extorsão | Flagrante | Homem | Ilegal | Operação Resgate | polícia civil | prisão | Sequestro | Zona da Mata