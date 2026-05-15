(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você pode contar com bons resultados de momento de boa convivência em família. Interesses: um quadro de novidades lhe dará vantagem na rotina profissional. Vida íntima e sentimentos: dia propício aos planos no campo afetivo desde que fique atento aos gestos de estranhos. Aquário. Intuição.

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