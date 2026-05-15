(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você pode contar com bons resultados de momento de boa convivência em família. Interesses: um quadro de novidades lhe dará vantagem na rotina profissional. Vida íntima e sentimentos: dia propício aos planos no campo afetivo desde que fique atento aos gestos de estranhos. Aquário. Intuição.
Leia mais
14/05/2026
Distrito Federal e 15 estados têm rendimento do trabalhador recorde
20/04/2026
Horóscopo (quarta 22/04)
18/02/2026
O mês de Peixes para todos os signos
01/12/2025
O verão no signo do Centauro
26/10/2025
A Sacerdotisa e o Céu da Semana: Intuição Profunda e Ação Oculta
Tags:
Amor | AquaRio | Família | Horóscopo | intuição | previsão do dia | Signos | Trabalho