(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: bom aspecto lhe trará a ampliação da capacidade de tolerância e paciência com desafio e exigência da rotina. Interesses: há hoje influência benéfica no campo material, comércio e trabalho. Vida íntima e sentimentos: lida vantajosa com acertadas decisões. Romantismo e sensualidade.

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