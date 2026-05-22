(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: hoje, seu ânimo se mostrará instável e em razão disso, não se deixe dominar por negativismo. Interesses: no campo material e no trabalho, ao contrário, o seu dia mostra boa influência. Quadro de oportuna ajuda nas finanças. Vida íntima e sentimentos: inquietação com os íntimos.

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