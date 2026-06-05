(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: quadro que aponta uma aura benéfica que dominará de forma significativa suas atitudes e decisões em família. Interesses: benefício e vantagem com as posições ao seu favor no trabalho em momento de habilidade nas finanças. Vida íntima e sentimentos: bom ânimo no trato com íntimos.

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