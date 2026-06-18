(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: quadro de bom entendimento nas relações pessoais e lida social. Interesses: bom indicador irá marcar sua relação com exigência em desafio nas tarefas de trabalho e negócios. Vida íntima e sentimentos: indicação benéfica o favorecerá na busca de solução de questões e pendências.

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