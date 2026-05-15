(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você contará hoje com condicionamento que o favorece nas mudanças de comportamento em assuntos mais sérios. Interesses: dia positivo em termos financeiros com bom trato com pessoas ligadas a sua rotina de trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento debilitado para suas relações.

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