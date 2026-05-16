(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: os aspectos que dominam seu momento de vida mostram bom ânimo em quadro de orgulho pessoal na expressão das emoções. Interesses: dia no qual você estará diante de fatos novos que irão compensá-lo. Vida íntima e sentimentos: notícias que trarão apego a coisas do passado. Intuição.
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