(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você deve hoje procurar se integrar aos esforços daqueles com quem partilha a rotina. Interesses: quadro que revelará um dia benéfico com importante mudança na condução de assuntos materiais. Vida íntima e sentimentos: presença marcante de pessoa próxima trará novos sentimentos.

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