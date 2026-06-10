(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: atitude inesperada de pessoa próxima terá papel positivo na sua lida com assunto pendente. Interesses: fase em que há um quadro de mudança e novidade nas finanças e nova oportunidade com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: sensualidade ampliada e harmonia nos relacionamentos.
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Amor | Aries | Finanças | Horóscopo | Previsão | relacionamentos | sensualidade | Trabalho