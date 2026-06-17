(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: são favoráveis as influências resultantes de bom quadro nas suas relações com amigos e família. Interesses: você pode acertar mudança nos planos e novas obrigações no trabalho. Nas finanças, apoio inesperado. Vida íntima e sentimentos: dia de impulsos que alterarão o seu ânimo.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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amizade | Amor | Aries | Família | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Trabalho


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