(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: aspectos debilitados com a presença negativa de pessoa próxima agravarão pendências trazendo insegurança a ser combatida com autoconfiança. Interesses: planos concretizados na rotina do trabalho. Finanças protegidas. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade e encontro importante.

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