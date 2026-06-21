(21 de março a 20 de abril) - Destaque: o Sol começa em seu signo ciclo de destaque para os assuntos da 4ª casa zodiacal, campo da família, suas raízes e hereditariedade, a vida privada e as bases de seu caráter. A semana: boa influência para a solução das pendências. Procure se apoiar em conselhos para agir de forma mais segura. Emoções.

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