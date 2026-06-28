(21 de março a 20 de abril) - A semana: ao longo dos dias sua preocupação com outras pessoas o levará a enfrentar problema nas novas relações. Interesses: seja cuidadoso ao lidar com dívidas. No trabalho, atente a agenda e compromissos, Vida íntima e sentimentos: dias de insatisfação com a falta de solução de pendência.

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