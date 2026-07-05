(21 de março a 20 de abril) - A semana: momento astral que lhe trará boas novidades com oportunas atitudes e posições mais estáveis nas relações pessoais. Interesses: acentuada positividade em sua forma de ganhar dinheiro e assuntos ligados a valores ou bens. Vida íntima e sentimentos: evite decisão impensada no amor.



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