(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: hoje poderão ocorrer mudanças que irão afetar suas decisões em dia muito benéfico. Interesses: se você agir com presteza nos desafios o dia será equilibrado para tarefas de trabalho e sua lida com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: novidades que o deixarão mais alegre e feliz.

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