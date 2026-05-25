(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: hoje poderão ocorrer mudanças que irão afetar suas decisões em dia muito benéfico. Interesses: se você agir com presteza nos desafios o dia será equilibrado para tarefas de trabalho e sua lida com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: novidades que o deixarão mais alegre e feliz.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | Câncer | Dinheiro | Horóscopo | previsão do dia | Signos | Trabalho


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