(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: um bom quadro mostra a possibilidade do aumento de prestígio pessoal o que lhe trará satisfação. Interesses: indicação de vantagens com novos encargos de trabalho. Boa mudança nas suas finanças. Vida íntima e sentimentos: nas situações íntimas complicadas, aja com mais otimismo.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Câncer | Horóscopo


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