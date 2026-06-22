(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: você agora terá destacadas suas posições sociais, eficiência e acerto nas decisões em assuntos importantes. Interesses: em dia benéfico, há boa indicação e novidade na rotina da carreira e profissão. Nas finanças, evite compromissos. Vida íntima e sentimentos: dedicação e apego.

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