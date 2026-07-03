(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: seus planos e busca por estabilidade hoje ganham maior significação e viabilidade. Interesses: quadro que, por boa posição, se consolidará em ganhos e vantagem tanto em seu trabalho quanto nas finanças. Vida íntima e sentimentos: forte influência de atitudes mais conciliadoras.

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