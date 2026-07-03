(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: seus planos e busca por estabilidade hoje ganham maior significação e viabilidade. Interesses: quadro que, por boa posição, se consolidará em ganhos e vantagem tanto em seu trabalho quanto nas finanças. Vida íntima e sentimentos: forte influência de atitudes mais conciliadoras.

Leia mais

21/06/2026

O Sol no mês da sensibilidade
21/06/2026

O mês de Câncer para todos os signos
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira

Tags:
Amor | Câncer | Estabilidade | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | signo de Câncer | Trabalho


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: