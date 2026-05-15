(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: há hoje posição que lhe trará equilíbrio e, como resultado desta sua forma de se comportar, acerto nas atitudes. Interesses: dia de lucro com negócios e economias. Mas, esteja atento às reações dos que partilham seus planos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: boas surpresas.

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