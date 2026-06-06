(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento de indicações de boa regência sobre sua rotina onde há aura positiva e bons elementos a moldar atitudes de pessoa próxima. Interesses: indicação de acerto em torno dívidas e compromisso nas finanças. Vida íntima e sentimentos: atente aos riscos nas suas relações afetivas.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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