(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você hoje poderá tentar, de forma realista, solucionar problema ou pequenas pendências da rotina em dia de mudança nas suas atividades. Interesses: aja com moderação nos gastos e evite dívida que poderá significar complicação. Vida íntima e sentimentos: habilidade no trato íntimo.

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