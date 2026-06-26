(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: quadro de forte influência que o fará melhorar seu ânimo em significativo momento em que as coisas acontecerão de forma inesperada em sua rotina. Interesses: procure a conciliação com as pessoas que partilham sua rotina com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia debilitado.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Capricórnio | Horóscopo | previsão do dia | Rotina | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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