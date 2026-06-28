(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: dias que lhe exigirão firmeza com as pendências pessoais. Interesses: em momento de acerto na lida com dinheiro procure dar atenção à rotina evitando, se possível, se empenhar em várias coisas ao mesmo tempo. Vida íntima e sentimentos: os gestos de carinho devem ser valorizados.

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