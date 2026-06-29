(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a posição da Lua em seu signo lhe trará vantagens e decisões acertadas em projeto que trate de atividade social e em grupo. Interesses: ganhos ampliados pelas suas decisões com tarefas do trabalho. Vida íntima e sentimentos: você terá hoje boa indicação para as relações íntimas.

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