(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: há boa possibilidade de usar os fatos ao seu favor, mudando o rumo da rotina social. Interesses: dia positivo para trabalho e negócios. Mostre-se aberto ao diálogo e se dê à partilha de assuntos das suas finanças. Vida íntima e sentimentos: fortalecimento de novos laços afetivos.

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