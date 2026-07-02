(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: procure demonstrar firmeza e tolerância ao se deparar com demandas de parente ou amigo. Interesses: hoje, os seus interesses de trabalho assumirão posição destacada, pois neles você mostrará maior entusiasmo. Vida íntima e sentimentos: problema com íntimos lhe trarão preocupação.

Tags:

Amigos | astrologia | Capricórnio | Família | Horóscopo | previsão do dia | Trabalho | vida íntima