(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: hoje não se deixe dominar pelo desânimo e insegurança e reaja às dificuldade que será passageira. Interesses: as influências que dominam seu dia mostram a possibilidade de que você aja de forma firme em relação à rotina de trabalho. Vida íntima e sentimentos: harmonia com íntimos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Capricórnio | Horóscopo | previsão do dia | Rotina | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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