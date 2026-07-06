(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: hoje não se deixe dominar pelo desânimo e insegurança e reaja às dificuldade que será passageira. Interesses: as influências que dominam seu dia mostram a possibilidade de que você aja de forma firme em relação à rotina de trabalho. Vida íntima e sentimentos: harmonia com íntimos.

Tags:

astrologia | Capricórnio | Horóscopo | previsão do dia | Rotina | sentimentos | Trabalho | vida íntima