(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: pessoa próxima o influenciará na convivência social com significativa alteração dos seus planos. Interesses: detalhismo e cuidado com as pequenas coisas marcarão seus atos no trabalho. Vida íntima e sentimentos: muita emotividade na lida com íntimos mudará os seus ânimo e humor.

Tags:

emotividade | Escorpião | Horóscopo | previsão do dia | Signos