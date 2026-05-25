(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você poderá ajudar as pessoas e, com isso, ampliar relações e atuação em assunto social. Interesses: evite gastos excessivos uma vez que seus assuntos materiais não estão em boa fase. Mas, o seu trabalho ganhará importância. Vida íntima e sentimentos: preocupações e inquietação.

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