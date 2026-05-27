(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: a Lua em seu signo afetará beneficamente suas iniciativas com acerto na forma de agir em situação inesperada. Interesses: Você hoje se verá mais flexível na lida com obrigações e com os novos encargos no trabalho. Vida íntima e sentimentos: comportamento conciliador e tolerante.

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