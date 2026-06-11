(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: momento propício para que você se dedique atividades de seu agrado. Interesses: procure não impor ideias e valores na lida do trabalho e faça por onde convencer as pessoas. Finanças protegidas. Vida íntima e sentimentos: na convivência íntima demonstre tolerância e compreensão.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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