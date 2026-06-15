(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: bom aspecto em seu signo se mostra tenso para seu trato com demandas de família. Interesses: quadro de vantagem material com as obrigações de trabalho. Bons negócios podem mudar os rumos de suas finanças. Vida íntima e sentimentos: dia de surpresas que mudarão seus ânimo e humor.

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