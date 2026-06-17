(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: bom trânsito aponta influência de positiva regência na convivência em sua base emocional em fase de determinação e vigor. Interesses: acerto com as finanças e na condução de obrigações e compromissos. No trabalho, dinamismo elogiável. Vida íntima e sentimentos: apego e dedicação.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | Escorpião | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | Trabalho | zodíaco


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