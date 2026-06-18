(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com a influência de pessoa amiga não exagere suas reações nas demandas alheias. Procure seguir conselhos e aceite ajuda. Interesses: sua persistência será o ponto alto nas tarefas do trabalho. Vida íntima e sentimentos: bom uso e forma oportuna de franqueza o fará rever decisões.
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amizade | astrologia | Escorpião | franqueza | Horóscopo | persistência | previsão do dia | sentimentos | Trabalho | vida íntima